شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: صرف راتب روبروتو جارسيا مدرب المنتخب دون تخفيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن التزام الاتحاد بصرف راتب المدير الفنى الأجنبى للمنتخب الأول الإسبانى روبرتو جارسيا.

وقال مؤمن صفا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد أى نية إلى تخفيض راتب المدير الفنى الإسبانى جارسيا، خاصة فى ظل تواجده فى مصر حتى الآن، بعد تجميد النشاط بسبب انتشا ر فيروس كورونا.

وحصل جارسيا مؤخرا مع منتخب مصر على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتفوق على تونس فى عقر دارهم، لينجح الفراعنة فى التأهل إلى أولمياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيلها إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وأشار صفا إلى أن الاتحاد يعمل على تسيير أوضاع الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه تم بدأ العمل من الأن حتى صدور أى قرار بعودة النشاط مرة أخرى.

ومد اتحاد اليد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأكد مؤمن صفا الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.