شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف محاولات ضم "جناح" بعد تعثر صفقة جوهرة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم الحالية للتعاقد مع "جناح" بمواصفات خاصة حددها رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، أهمها السرعة وإجادة اللعب على الأطراف يميناً وشمالاً على غرار نجم الفريق السابق محمد بركات.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع صن داونز الجنوب أفريقى للحصول على خدمات اللاعب الأورجوانى جاستو سيرينو الذى رحب رينيه فايلر المدير الفنى بالتعاقد معه فى الموسم القادم لكن مسئولى صن داونز تمسكوا باللاعب ورفضوا التفريط فيه باعتباره أهم لاعب بالفريق ويراه كثيرون بمثابة "جوهرة صن داونز".

ويفكر الأهلى حالياً فى البحث عن جناح بديل للاعب صن داونز سواء كان أجنبياً أم مصرياً لتدعيم هذا المركز الذى يأتى ضمن أولويات المراكز التى طلبها رينيه فايلر للتدعيم الصيف المقبل.

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ومن الأسماء المطروحة لتدعيم مركز الجناح أيضاً طاهر طاهر لاعب المقاولون العرب بجانب لاعبين آخرين أجانب، ومازال موقف رمضان صبحي لاعب الاهلي غامضاً بشأن البقاء في الفريق من عدمه عقب انتهاء استعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى.

على صعيد متصل اعترف خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صن داونز أن الأهلي يرغب في ضم الأورجوااني جاستون سيرينو وهو ما كشف عنه ”الخليج 365” مؤخراً موضحاً أن مسئولين في القلعة الحمراء تواصلوا مع النادي الجنوب أفريقي للحصول على خدمات اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبل.

وقال خالد على فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير مساء أمس الثلاثاء: الأهلى سلك الطرق الشرعية للتعاقد مع سيرينو إلا أن إدارة نادي صن داونز والمدير الفني موسيماني رفضا تماما الاستغناء عن اللاعب في الموسم المقبل، لأنه محور أداء الفريق ورغبة إدارة النادى فى حصد دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، موضحاً أن اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد تجديد عقده مؤخراً.