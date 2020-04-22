شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد عنتر يستعد لعودة الدورى بالتدريب مع النص الحلو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك جمهوره عبر تطبيق تيك توك جانب من استعداداته لعودة النشاط الكروى، حيث يتدرب اللاعب برفقة زوجته دنيا الحلو نظرًا للحجر المنزلى المفروض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية.

ويخوض محمد عنتر، بصورة يومية، تدريبات متنوعة فى مركز شباب أبو تيج، ما بين الجرى وتدريبات اللياقة البدنية بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة، حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مقرب من محمد عنتر لاعب وسط الزمالك عن تلقي اللاعب عدة عروض من اندية داخل مصر للانتقال اليها خلال الموسم المقبل، رغم توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا .

Advertisements

محمد عنتر رفض البت أو مناقشة أى عروض انتظارا لموقف نادي الزمالك مؤكدا انه لاعب في الزمالك وتحت أمر النادي ولا يمكنه التفاوض مع أي نادي الا بموافقة الزمالك.

ويبحث مسئولو الزمالك، دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى ، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ورشح الوكلاء عددا من اللاعبين على مسئولى الزمالك لضمهم فى الموسم الجديد، حيث تفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.