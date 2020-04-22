شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: أزارو يشعر بالضيق فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة مغربية عن حالة الضيق التى يمر بها المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، والمعار لنادى الاتفاق السعودى، بسبب عزله الصحى فى مدينة الدمام، خوفًا من الإصابة بفيرس كورونا.

وقالت صحيفة "المنتخب المغربية" إن وليد أزارو يشعر بالضيق والاختناق بسبب أن جميع زملائه المحترفين فى صفوف الاتفاق حصلوا على تراخيص السفر والعودة إلى بلدانهم فى انتظار الإعلان عن موعد استئناف منافسات البطولة العالقة حاليا بسبب وباء كورونا، وهو ما يعني أن أزارو سيبقى المحترف الأجنبي الوحيد الذي لن يستطيع استغلال فترة توقف البطولة والعودة إلى وطنه في ظل صعوبة حصوله على إذن من السفارة المغربية بالرياض.

وكان أزارو تلقى عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، وعلم ”الخليج 365” أن تداعيات وباء كورونا في العالم هو سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، في الوقت الذي أبدى المهاجم المغربي موافقة على خوض تجربة في الدوري الفرنسي، الذي يعد بوابته لدخول الملاعب الأوربية بعد تجربة الأهلي.

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وحدد مسئولو الأهلى مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد أزارو، بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

كما أبدى نادى الاتفاق رغبة أيضاً فى شراء المغربى وليد أزارو بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى، ورحل أزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ انتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.