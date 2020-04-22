كلوب يتحدث عن.. الإقالة من ليفربول.. وكيف يقضي فترة العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن حسم الريدز للقب الدوري الإنجليزي، إلى جانب الإقالة من ليفربول، وكيف يقضي فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي.

وخلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس قال كلوب: "لن نتغير، نجاحنا يتعلق بما ستفعله الأندية الأخرى أيضًا، فالجميع لديه فرصة للتطور وتقديم ماهو أفضل، لذلك لا أعرف ماذا سيحمل المستقبل لنا".

وتطرق كلوب للحديث عن أهمية الثقة التي منحها له النادي مبكرًا بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية وكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي في عام 2016 إلى جانب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد في 2018.

وقال الألماني: "كان من الواضح أننا كنا بحاجة لبعض الوقت، كان من الواضح أننا لن نستطيع تغيير الأمور بين عشية وضحاها، لذلك طلبت الحصول على مزيد من الوقت".

وتابع: "في مسيرتي المهنية أم أتعرض للإقالة، لذلك ليس لديّ خبرة في ذلك، كنت أعلم أنني إذا لو لم أقدم أمورا جيدة بشكل سريع، سأتعرض للإقالة".

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وواصل مدرب الريدز حديثه: "حصلنا على الوقت الكافي، والأمر الجيد أننا عقب 6 أو 7 أو 8 مباريات حققنا نتائج جيدة وبدأنا إدراك الطريق الصحيح، منذ تلك اللحظة وثق الجميع وآمن بما يمكن أن نقدمه".

وأردف مدرب دورتموند السابق: "عندما خسرنا النهائيات ضد إشبيلية أو سيتي أو ريال مدريد ، كان النقاد يقولون إذا لم يفز بالنهائي التالي فقد يفقد وظيفته، ولكن داخل النادي لم يكن هناك شخص يفكر في هذا الأمر".

وعن أزمة فيروس كورونا، ومع الحديث عن احتمالية عودة الدوري الألماني في التاسع من مايو المقبل، يرى كلوب أنه لا فائدة من الإجبار على عودة كرة القدم، يجب أن تتم العودة عندما يصبح الجميع في مأمن.

يقول كلوب: "في ألمانيا إنهم متفائلون للغاية، سنرى ماسيحدث هنا (في إنجلترا)، نعرف ما نريده وأول شئ نريده هو أن يكون الجميع آمنون وفي حالة صحية جيدة".

وأردف المدرب الألماني: "الجميع في المنزل، ليس لدينا حالات أو أشياء مثل هذه، إذا بدأنا التدريات في مجموعات مكونة من شخصين أو خمسة أو ستة أو ثمانية، لست متأكدًا متى سيكون ذلك ممكنًا، يجب علينا انتظار قرار الحكومة، لا يمكننا فرض ذلك ولن نفعل ذلك ، لأننا لا نستطيع".

واعترف كلوب، أن حياته لم تتغير كثيرًا أثناء الإيقاف، قائلاً إنه إما يقضي معظم وقته في المنزل أو في ملعب تدريب ميلوود بليفربول.

يعلق البالغ من العمر 52 عاما: "حياتي لم تتغير كثيرًا، عادة لا أخرج، لا أذهب إلى المطاعم، لذلك لم نتغير كثيرًا، ولا أفتقد هذا الجزء، ولكن بالطبع أفتقد اللاعبين، وكرة القدم".