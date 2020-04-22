الخليج 365 يحاور مدرب وادي دجلة.. عن موقفه من هدف الزمالك.. وعودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تجارب عديدة في الملاعب اليونانية والقبرصية انطلقت منذ موسم (2006 - 2007)، لكن ومع الموسم الحالي اتجه لخوض مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية وتحديدًا العمل في مصر لقيادة فريق وادي دجلة، هنا الحديث عن المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو.

دجلة منذ عام (2018) بدأ الاعتماد على المدرسة اليونانية حيث وقع الاختيار على المدرب تاكيس جونياس لكن ومع سوء النتائج خلال الموسم الحالي قررت الإدارة الدجلاوية رحيل المدرب اليوناني ليتم الاعتماد على نفس النهج من خلال تعيين بابافاسيليو.

صاحب الـ49 عامًا انطلاقته لم تظهر بشكل كبير حتى الآن، فمشواره بدأ من مباراة طنطا والتي انتهت بالتعادل السلبي إلا من مسابقة الدوري توقفت بسبب فيروس كورونا الوباء الذي اجتاح العالم بأثره.

"الخليج 365" تواصل مع المدير الفني لدجلة للحديث معه عن أسباب قدومه لمصر بجانب معرفة رأيه حول طموحه في مهمته الحالية وموقفه من رحيل محمد عبد العاطي الذي كان يُعد هدفًا للزمالك منذ الصيف الماضي.

- قبل الحديث عن تجربتك الحالية كيف كانت مسيرتك التدريبية؟

بدأت مشواري التدريبي مع فريق أبيب القبرصي ثم خوضت العديد من التجارب في قبرص واليونان كان أبرزهم العمل لقيادة فريقي أولمبياكوس وأبولون ليماسول القبرصيين، وفي اليونان كنت مديرًا فنيًا لكل من أرجوتليس وبانيونيوس.

- لماذا تركت اليونان واتجهت لمصر لقيادة فريق وادي دجلة؟

في البداية أنا أعرف مالك النادي ماجد سامي، وعلاقتي به طيبة ولهذا كان سببًا أن أتجه إلى مصر بجانب أنه نادي طموح ولديه مشروع.

- وما هو طموحك مع وادي دجلة على الرغم من مستوى النتائج خلال هذا الموسم؟

فريقي يمتلك مجموعة رائعة من أصحاب المهارات، ميزة أخرى أراها في الفريق وهو وجود عنصر الشباب وأصحاب الخبرات، وهدفي أن أؤهل هؤلاء اللاعبين ليظهروا بشكل أفضل من خلال تطوير مستواهم الفني.

أرى من فريق وادي دجلة أنه نادي حديث العهد ويمتلك مجموعة كبيرة من الشباب نستطيع أن نستفيد منهم بشكل جيد، وهدفي مع هذا الفريق هو الخروج من منطقة الهبوط أولاَ، والجمع بين الكرة الرائعة والنتائج الإيجابية.

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- لكن وقبل قيادتك لدجلة ماذا تعرف عن الكرة المصرية؟

لا أعرف كثيرًا عن الكرة المصرية سوى اللاعبين المحترفين والذي يأتي من أبرزهم محمد صلاح وعمرو وردة وأحمد حسن "كوكا"، وفي الوقت الحالي لديّ فكرة جيدة عن فريقي الحالي.

- خلال الفترة الحالية مع دجلة ما اللاعبين الذي تراهم الأفضل ويصلحوا لخوض تجربة الاحتراف؟

أمتلك العديد من المواهب في صفوف فريقي، وأرى أن الأبرز محمد هلال ومروان حمدي ومحمد عبد العاطي بجانب محمد عبد المنصف وأشيد بهذا اللاعب نظرًا لمستواه وخبرته الكبيرة بجانب حفاظه على لياقته البدنية.

- محمد عبد العاطي في الصيف الماضي كان لديه عرضًا من الزمالك ما موقفك إذا تلقى اللاعب عرضًا للرحيل؟

نادي وادي دجلة لديه مشروع في رحيل أي لاعب، وهدفنًا إذا رحل اللاعب أن مستواه يتحسن في فريقه الجديد ويحصل على الفرصة المناسبة، لكن رحيه لابد أن يكون بمقابل مادي جيد لأن هذه الفرصة فرصة للاعب وللنادي أيضًا.

- وماذا عن رأيك حول المنافسة على مسابقة الدوري؟

الأهلي والزمالك منافسين كبار وهم أيضًا قطبي الكرة المصرية، شاهدت آخر مباراة بين الفريقين وهيّ كانت في بطولة السوبر المصري والتي أقيمت بالإمارات، اللقاء كان عظيم بين الفريقين، وكل فريق يمتلك لاعبين على مستوى كبير، بجانب أن الثنائي يسير بشكل رائع في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.

- وما موقف من مسابقة الدوري بعد التوقف الحالي هل مع عودة النشاط أو إلغاء الموسم؟

حتى الآن لا أعرف ما هو المتوقع في الفترة المقبلة حول مسابقة الدوري في ظل أن فيروس كورونا مستمر، وهذا التوقيت ليست جيدًا لخوض أي منافسات، لكن لابد من استكمال المسابقة لأن الاتحاد الدولي والأوروبي لديهم هدف وهو عودة النشاط الرياضي، ولنرى على سبيل المثال في ألمانيا بدأت الفرق في العودة للتدريبات من جديد، ومن المفترض أن نعود للتدريبات حتى لو تدريبات لفترة قصيرة من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين لأنهم في الفترة الماضية لم يخوضوا لأي تدريبات نهائيًا.

- بعيدًا عن الدوري المصري ما وجهة نظرك حول المحترفين المصريين في اليونان؟

أحمد حسن "كوكا" لاعب فريق أولمبياكوس، يُعد لاعبًا مميزًا جدًا، وكان يمتلك الفرصة أن يذهب لفريق أكبر، وأرى أنه لا يزال أمامه نفس الفرصة لكي يأخذ خطوة أكبر.

- في النهاية ما هو اللاعب الأفضل في الكرة المصرية بشكل عام؟

محمد صلاح نجم ليفربول يعتبر الأفضل حاليًا.