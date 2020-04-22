أول تعليق من الأهلي على حقيقة مفاوضات ضم عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات من أجل ضم الحارس عامر عامر لاعب فريق الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء :"عامر عامر حارس كبير ولاعب جيد وله تقدير، لكن لم ندخل في مفاوضات لضمه خلال الفترة المقبلة".

وتابع :"ما يحدث خلال هذه الفترة بعض من الوكلاء يقوموا بزج اسم الأهلي في أمور غير صحيحة".

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وكان سعد حسني وكيل عامر عامر ذكر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية ضم حارس الإنتاج (طالع التفاصيل).

وكان صاحب الـ33 عامًا والذي يمتلك عقدًا مع الإنتاج حتى صيف 2021 انتقل إلى صفوف الفريق الحربي في صيف 2015 قادمًا من الجونة في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي أدلى في تصريحات تليفزيونية أنه لا ينوي تدعيم مركز حراسة المرمى على الرغم من رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.