محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
اعتذر البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الايطالي عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها ضد إدارة ناديه بشأن الخضوع لاختبارات فيروس كورونا.
وخلال مقابلة فيديو عبر "انستجرام" نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا، قال لوكاكو: "23 من أصل 25 لاعبًا كانوا مرضى، كان الجميع يشعرون بالحمي".
وزعمت صحيفة "لاريبوبليكا" أن لوكاكو قدم اعتذارا لإدارة ناديه بعد المقابلة مباشرة.
وأضافت الصحيفة، أن إدارة نيراتزوري ليس لديها نية في تغريم المهاجم البلجيكي.
جدير بالذكر أن إنتر ميلان لم يعلن حتى الآن، وجود أي حالات إيجابية مؤكدة بين صفوفه، على الرغم من وجوده في لومباردي ، مركز الوباء في إيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاته المثيرة.. لوكاكو يعتذر لإنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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