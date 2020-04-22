محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:
يدرس الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إلغاء الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بعدما أعلن مجلس الوزراء الهولندي تمديد الحظر على بعض الأحداث في الدولة ومن ضمنها نشاط كرة القدم حتى الأول من سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.
من جانبه، أصدر الاتحاد الهولندي بيانًا اليوم الأربعاء جاء فيه: "نعتزم عدم استكمال موسم (٢٠١٩/٢٠٢٠)".
وأضاف: "بناء على قرار الحكومة، سنتشاور مع الاتحاد الأوروبي (يويفا) قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد".
وتابع: "لم نلغ بشكل نهائي المسابقات، ستعقد الأندية اجتماعًا مع السلطات المختصة يوم الجمعة لمناقشة الأمر وبعدها اتخاذ القرار".
جدير بالذكر أن آياكس يتصدر جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق الأهداف عن ألكمار ويتبقى ٨ جولات حتى نهاية المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. الاتحاد الهولندي ينوي "إلغاء" الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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