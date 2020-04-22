وكيله يكشف لمصراوي.. الأهلي يفاوض عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف سعد محسن وكيل أعمال عامر عامر حارس مرمي الإنتاج الحربي عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة خلال الأيام الماضية مع ادارة الفريق العسكري لشراء الحارس خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي:" أحد مسئولو النادي الأهلي أجري اتصالًا هاتفيًا بخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج وأكد خلاله علي رغبة القلعة الحمراء في ضم اللاعب خاصة بعد رحيل شريف اكرامي."

وأضاف:" الإنتاج لم يحدد سعر معين لبيع عامر عامر وهناك اتفاق علي رحيله سواء للأهلي أو الزمالك من أجل الاستفادة المادية من ورائه خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي المقبل ."

واتم :" النادي الاسماعيلي يريد أيضا ضم الحارس في الموسم القادم من خلال انتقال لاعبين اثنين للانتاج بشكل نهائي بجانب دفع مقابل مادي لإتمام الصفقة ".