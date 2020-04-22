تدخل قطري.. تقارير: بي إن تحرض أندية بريميرليج على عدم بيع نيوكاسل للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة شبكة بي إن سبورتس القطرية، وجه خطابًا لأندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بجانب رئيس الرابطة ريتشارد ماسترز طالبهم من خلاله رفض بيع نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي والذي يتولاه ولي العهد محمد بن سلمان.

الفترة الماضة شهدت مفاوضات بين الجانب السعودي ورجل الأعمال البريطاني مايك آشلي مالك نيوكاسل تم من خلالها الاتفاق على بيع النادي الإنجليزي في صفقة ستقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ميرور" نقلاً عن "تايمز" البريطانية، كشفت عن مفاجأة حول بيع نادي نيوكاسل حيث قام يوسف العبيدلي بإرسال خطاب لجميع أندية "بريميرليج" الـ20 حول هذه الصفقة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن العبيدلي طالب الأندية الإنجليزية بعدم السماح ببيع نيوكاسل للسعودية نظرًا لما قامت به الدولة بعمليات قرصنة عبر قنوات بي أوت كيو والتي انطلقت منذ عام 2017، وهو الأمر الذي أثر على الحقوق التسويقية للبريميرليج.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة شبكات بي إن سبورتس خلال خطابه :"كشريك متواجد منذ فترة طويلة ومستثمر كبير في الدوري الممتاز نحثكم بالتفكير بعناية في كل العواقب على هذا التصرف".

وواصل :"عندما يتم استنئاف الموسم في الأشهر المقبلة، مباريات الدوري الإنجليزي سيتم بثها بطرق غير مشروعة عبر شبكات بي أوت كيو".

وفسّر العبيدلي خلال خطابه :"بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أثّر اقتصاديًا على صناعة الرياضية، يجب أن كرة القدم تحمي حقوق البث أكثر من أي وقت مضى".

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس شريكًا مهمًا للدوري الإنجليزي حيث تمتلك القناة القطرية حقوق البث لمدة ثلاث سنوات في صفقة تقدر بنصف مليار جنيه إستيرليني.