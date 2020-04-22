المقاصة يوضح حقيقة إضراب لاعبيه بسبب المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
نفى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، صحة ما تردد عن قيام لاعبي الفريق الفيومي بإضراب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأضاف هويدي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء :"نعاني من مشاكل مادية بسبب عدم حصولنا على حقوقنا سواء من البث الفضائي أو الإعلانات من جانب الشركة الراعية".
وتابع :"الشركة الراعية عليها أربعة أقساط ورهنت دفع هذه الأقساط باستئناف النشاط الرياضي من جديد".
وأكمل مدير الكرة بالمقاصة تصريحاته :"الجميع يعرف تاريخ مصر المقاصة من حيث دفع رواتب ومستحقات اللاعبين، لم يحدث أي إضراب في الفترة الأخيرة، واللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم منذ أسبوعين".
وأنهى :"ليس نحن فقط في أزمة مادية، جميع الأندية تعاني من أزمة مادية بسبب توقف النشاط حاليًا".
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر في وقت سابق، تأجيل مسابقة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والذي اجتاح العالم بأكمله في الفترة الأخيرة.
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