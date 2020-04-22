وجه التوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق وأوليمبيا الباراجوياني الحالي، رسالة غريبة إلى من يحثه على التبرع لعلاج مرضى فيروس كورونا في بلده توجو.
ورد أديبايور في مقطع فيديوبثه على منصته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على مطالباته بالتبرع لعلاج مرضى فيروس كورونا في توجو، قائلًا "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنني لا أتبرع، دعني أكون واضحا جدا، أنا فعلا لا أتبرع، هذا أمر بسيط".
وأتم حديثه "البعض يقارنني بالثنائي ديديه دروجبا وصامويل إيتو، لكن في الحقيقة أنا إيمانويل أديبايور، أتناول الطعام الذي أريده وأفعل كل ما أريده، ولن أنشئ مؤسسة خيرية في توجو".
كانت هذه تفاصيل خبر أديبايور: لن أتبرع لمصابي فيروس كورونا في توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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