مدافع النصر السعودي يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي

يبدأ عبد الله مادو مدافع فريق النصر السعودي، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة. وكان مادو قد أجرى عملية جراحية لتنظيف الركبة في مطلع إبريل الجاري أثناء فترة توقف النشاط الرياضي بالسعودية. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن بازيل روبيرو طبيب النادي، وعازم ذيب أخصائي العلاج، سلّما مادو تدريبات المرحلة الثانية من التأهيل عبر رسائل فيديو بواسطة تطبيق “واتساب”، تشمل البدء باستخدام الأوزان الخفيفة لكلتا القدمين من أجل تقوية العضلات. الخفيفة لكلتا القدمين من أجل تقوية العضلات. ومن المقرر أن يستمر البرنامج التأهيلي لمادو حتى منتصف مايو المقبل. ويحتل نادي النصر السعودي المركز الثاني بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة خلف الهلال المتصدر الترتيب ومعه 51 نقط.

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