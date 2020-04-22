تعرف على مخطط الأهلي لمواجهة أزمة كورونا

رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي ضربت أندية العالم، خرج النادي الأهلي بقرار تاريخي في إجتماعه الذي عقد أمس، يتلخص في عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين بالنادي ورواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية .

وهو ما لاقى رودود فعل كبيرة وأشادة من الجميع خاصة أن أزمة جائحة كورونا تسببت في إعلان كبار أندية العالم تخفيض رواتب اللاعبين والأجهزة، إلا أن النادي الأهلي أكد الوفاء بكافة الإلتزامات المادية في الوقت

الذي توقفت فيه كافة الموارد المالية وتم إغلاق النادي تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.

وأمام هذه الظروف الصعبة، لجأ مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الأفكار الجديدة واللجوء بشكل أكبر إلى التكنولوجيا من خلال وتفعيل نظام الأبلكيشن الخاص بالنادي في تحصيل قيمة العضوية، إلى جانب الحصول على طلبات الراغبين في الحصول على عضوية النادي

بالأسعار القديمة بعد الحصول على موافقة من الجهة الإدارية لاستمرار العمل بالأسعار القديمة لمدة ٣ أشهر، حيث يمكن لمن يرغب في الحصول على عضوية الأهلي سواء العامة أو في الأفرع الدخول على التطبيق وملء الاستمارات، تمهيدا لمراجعتها واستكمال بقية الإجراءات والتسديد من خلال التطبيق الذي يتيح أيضًا للأعضاء الحاليين تسديد الاشتراكات الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ويدرس النادي الأهلي اللجوء إلى أفكار جديدة لتحقيق عائد مادي في مقدمتها المشاريع الألكترونية، والتي يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في خطوة مهمة لتفادي أزمة كورونا عل قدر المستطاع وتحقيق استفادة مادية.