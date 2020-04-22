ميدو يعرب عن استيائه من عدم رد مقدمي البرامج على ضيوفهم الكاذبين

عبر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن مدي استياءه من الكذب الذي يدلي به ضيوف البرامج الرياضية، وعدم رد مقدمو البرامج عليهم ، علي الرغم من وجود دلائل تثبت عكس

كلامهم.

وقال ميدو في تغريده له عبر صفحته الشخصية صباح اليوم الأربعاء ، بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " من حق اي حد يقول رأيه في

اي حد لكن الكذب العلني ده خاصة مع التكنولوجيا الحديثة غباء اجتماعي كبير جدا..وتاني بقول ان عيب في حق اي مقدم يبقا عارف ان اللي مستضيفه يكذب ومعاه دلائل انه كذاب ومايقولوش حاجه!! برضوا ده غباء لإنك بتفقد قيمتك الحقيقية كمحاور!!".