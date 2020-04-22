عبر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن مدي استياءه من الكذب الذي يدلي به ضيوف البرامج الرياضية، وعدم رد مقدمو البرامج عليهم ، علي الرغم من وجود دلائل تثبت عكسكلامهم.
وقال ميدو في تغريده له عبر صفحته الشخصية صباح اليوم الأربعاء ، بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: " من حق اي حد يقول رأيه فياي حد لكن الكذب العلني ده خاصة مع التكنولوجيا الحديثة غباء اجتماعي كبير جدا..وتاني بقول ان عيب في حق اي مقدم يبقا عارف ان اللي مستضيفه يكذب ومعاه دلائل انه كذاب ومايقولوش حاجه!! برضوا ده غباء لإنك بتفقد قيمتك الحقيقية كمحاور!!".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يعرب عن استيائه من عدم رد مقدمي البرامج على ضيوفهم الكاذبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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