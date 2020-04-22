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بي إن سبورتس تخاطب الأندية الإنجليزية لعدم السماح ببيع نادي نيوكاسل يونايتد

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أرسل يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سبورتس الإعلامية، خطابًا إلى 19 ناديًا بالدوري الإنجليزي، يطالبهم بعدم السماح ببيع نادي نيوكاسل يونايتد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن مجموعة تدعمها السلطات عبر صندوق الاستثمار العام

السعودي، تحاول الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بقيمة مالية هي الأكبر في انجلترا وصلت إلى 300 مليون جنيه استيرليني.

ووفقًا لما نشرت صحيفة ميرور البريطانية، فإن

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بي إن سبورتس حذرت من مغبة  بين نادي نيوكاسل إلى الحكومة السعودية التي اتهمت السلطات السعودية بعمليات قرصنة تجارية عبر قنوات بي أوت كيو منذ عام 2017.

وتعد شبكة بي إن سبورتس من أكبر شركاء البث خارج انجلترا المستحوذة على حقوق بث مباريات .

 

 

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