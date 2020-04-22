قدمت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء خطة مفصلة للحكومة السويسرية، بالتعاون مع خباراء الصحة، من أجل استئناف محتمل للتدريبات والمباريات المحلية ببطولة الدوري.
وقالت رابطة الدوري السويسري بعد مباحثات معمعهد الأمراض بجامعة برن أن الخطة المقدمة للحكومة تضمنت سيناريوهات لاستئناف عمليات التدريب تحسبا لعودة النشاط الكروي الفترة المقبلة، كما طالبت الرابطة بعودة المبارايات مع إجراء الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين.
يذكر أن الحكومة السويسرسة أعلنت الأسبوع الماضي عن نهاية تدريجية للقيود التي تهدف إلي الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في 27 أبريل الجاري، ذلك ما أثار آمال بعودة الموسم الكروي بسويسرا في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الدوري السوسيسري تقدم خططًا للحكومة لاستكمال البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.