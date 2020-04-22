رابطة الدوري السوسيسري تقدم خططًا للحكومة لاستكمال البطولة

قدمت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء خطة مفصلة للحكومة السويسرية، بالتعاون مع خباراء الصحة، من أجل استئناف محتمل للتدريبات والمباريات المحلية ببطولة الدوري.

وقالت رابطة الدوري السويسري بعد مباحثات مع

معهد الأمراض بجامعة برن أن الخطة المقدمة للحكومة تضمنت سيناريوهات لاستئناف عمليات التدريب تحسبا لعودة النشاط الكروي الفترة المقبلة، كما طالبت الرابطة بعودة المبارايات مع إجراء الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين.

يذكر أن الحكومة السويسرسة أعلنت الأسبوع الماضي عن نهاية تدريجية للقيود التي تهدف إلي الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في 27 أبريل الجاري، ذلك ما أثار آمال بعودة الموسم الكروي بسويسرا في الفترة المقبلة.