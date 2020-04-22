إبراهيم سعيد ينتقد حسني عبد ربه بشأن تصريحات رفضه اللعب للأهلي والزمالك

انتقد إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، حسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق، بشأن تصريحات الأخير بعدم رغبته للعب لناديي الزمالك والأهلي.

ونشر سعيد تغريدة عبر منصته بموقع التواصل الاجتماعي "

تويتر"، كتب فيها، " حسني عبد ربه أخ صغير لي وأحبه على المستوى الشخصي، لكن تصريحه غير موفق".

وتابع "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي والزمالك، هو نفسه قال ده مستقبلي مع الاهلي"، ثم أضاف متعجبًا "لم أعرف قال هذا الكلام".

وأرفق إبراهيم سعيد مع تعليقه فيديو قديم لحسني عبدربه يطالب جماهير الإسماعيلي بالسماح له بالانتقال إلى النادي الأهلي لتأمين مستقبله المادي.