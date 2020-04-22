وزير الرياضة يطالب الاتحادات النوعية بتحديد خططها المستقبلية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أولى إجتماعات مجلس ادارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية المنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنه ٢٠٢٠، والذي يضم في عضويته "١٣" اتحاد نوعي.

بدأ الاجتماع بعرض الأهداف العامة لمجلس الإدارة و ما يمثله هذا الاتحاد من اهمية لوزارة الشباب والرياضة وللمجتمع المصري، حيث طالب وزير الرياضة أن تتماشى إستراتيجية الاتحادات النوعية وفقا لرؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة للشعب

المصري، وتوسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة وتنميتها.وأعرب صبحي عن ثقته في مجلس الإدارة الذي تم تشكيلة من كافة الإتحادات النوعية، متطلعا لتحقيق التكامل بين الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والنوعية، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية.وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الإتحادات النوعية في تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، مؤكدا على جهود الوزارة في تحقيقة رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري.ويضم مجلس إدارة إتحاد الإتحادات النوعية كل من إتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الإتحاد الرياضي المدرسي، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الإتحاد الرياضي للجامعات، الإتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الإتحاد المصري لسباق الهجن، إتحاد شباب عمال مصر، إتحاد مراكز شباب مصر"وناقش الاجتماع أيضا وضع خطط النشاط للإتحاد، وتشكيل لجنه لاعداد اللائحة الداخلية للاتحاد واختيار محي الدين محمود بدير مديرا تنفيذيا للاتحاد.