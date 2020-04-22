وست هام وكريستال بالاس يؤجلان جولتهما إلى أستراليا بسبب كورونا

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تأجيل جولته إلى أستراليا للمشاركة في كأس إيفا إير كوينزلاند على إثر تفشي فيروس تفشي فيروس كورونا عالميًا. وأكد نادي وست هام أنه سيتواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة لإيجاد موعد بديل للمشاركة في البطولة الودية. لإيجاد موعد بديل للمشاركة في البطولة الودية. يذكر أن وست هام كان من المقرر أن يلتقي بفريقي بريزبان رور الأسترالي وكريستال بالاس في يومي 15، 18 يوليو المقبل.

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