حقيقة إضراب لاعبي مصر للمقاصة بسبب مستحقاتهم

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، مدى حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تهديد لاعبي الفريق بالإضراب لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأكد هويدي في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن لا وجود

لإضراب اللاعبين بشان مستحقاتهم المالية، مشيرًا أن النشاط الرياضي متوقف في الفترة الحالية.

وأضاف أنه يتواصل هاتفيًا مع جميع اللاعبين مؤكدًا أن العلاقة جيدة

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ولا يوجد أي أزمات مع اللاعبين في الفترة الحالية.

وتطرق هويدي لمسألة تخفيض أجور اللاعبين بسبب تعليق النشاط الرياضي على إثر تفشي فيروس كورونا رد قائلًا " بالتأكيد سنعمل على تخفيض أجور اللاعبين بعد تعليق النشاط الرياضي لمساندة النادي في هذه الأزمة".