صراع “مُحتدم” بين ريال مدريد وبرشلونة للتوقيع مع بروزوفيتش من الإنتر

أصبح متوسط ميدان فريق الإنتر “مارسيلو بروزوفيتش” محط اهتمام عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وسط صراع “مُحتدم” للحصول على خدماته في صفقات الصيف.

وكان لاعب خط وسط الإنتر مثيرًا للإعجاب لفترات طويلة من الوقت في الدوري الإيطالي، وفي سن 27 يبدو أن الوقت قد حان ليجرب حظه في مرحلة جديدة، وربطت الصحف الإيطالية تلك المرحلة بالدوري الإسباني الممتاز.

صراع “مُحتدم” بين ريال مدريد وبرشلونة على بروزوفيتش

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الأربعاء أن قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة يرصدان نجم لوكوموتيف موسكو ودينامو زغرب السابق، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، بعد تألقه بقميص النيراتزوري في المواعيد الكبرى في الكالتشيو.

وبالطبع لا يفكر مدرب الإنتر “أنطونيو كونتي” في خسارة أحد أهم عناصر تشكيلته الأساسية، لذلك طالب من إدارة النيراتزوري ضرورة تجديد عقد النجم الكرواتي، وتحصينه من الرحيل المتحمل.

يذكر أن بروزوفيتش ذاع صيته كثيرًا بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2018، والتي كان فيها أحد المُجيدين رفقة وصيف البطولة منتخب كرواتيا، كما رشحه مواطنيه وزميليه “لوكا مودريتش” و”إيفان راكيتيتش” لريال مدريد وبرشلونة -على الترتيب-.