صالح عبود: من المنطقي عودة الدوري الجزائري دون جمهور

أكد المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم “صالح عبود” بأنه من المنطقي عودة الدوري الجزائري دون جمهور خلال الأسابيع القليلة القادمة، فلا يمكن الاستسلام لأزمة كورونا لأكثر من ذلك.

وأوقف فيروس كورونا النشاط الرياضي في الجزائر أسوة بجميع دول شمال أفريقيا وأوروبا، خوفًا من انتشاره بشكل غير مسبوق بعد نحو 5 أشهر من ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية بشهر ديسمبر 2019.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية قرارًا بتمديد فترة التوقف لجميع المنافسات الرياضية حتى بداية شهر مايو، بعد أن تم تأجيلها في وقت سابق إلى يوم 19 أبريل الجاري.

وقال صالح عبود للإذاعة الوطنية الجزائرية “سيكون من المنطقي استئناف مباريات الدوري الجزائري للمحترفين ولجميع المسابقات المحلية، لكن دون حضور الجمهور لأسباب صحية بحتة، وللحفاظ على صحة اللاعبين وجميع أعضاء المنظومة الكروية في البلاد”.

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وكشف عبود عن تفاصيل اجتماع رابطة الأندية مع مسؤولي الاتحاد المحلي، قائلاً “يوجد اتفاق بالإجماع على عودة كرة القدم لكن دون السماح بحضور الجمهور كإجراء إحترازي سيتم تطبيقه في باقي المسابقات حول العالم، وسنتخذ بعدها عدة إجراءات في سبيل تقليص عدد الأشخاص داخل الملعب”.

يتبقى 6 جولات

يعتلي نادي شباب بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري للمحترفين برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف ومولودية الجزائر، بالتالي فمن المستحيل إلغاء المسابقة لإمكانية استمرار المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

ويتبقى على نهاية الدوري الجزائري 6 جولات، ومن المفترض إقامة مباراة الجولة الـ 25 يومي 30 أبريل و2 مايو.

ومن المفترض أن يلعب شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في افتتاح مباريات الجولة ال25، ويكون اتحاد العاصمة ضيفًا على نصر حسين داي، أما شباب بلوزداد فمن المفترض أن يستقبل شباب قسنطينة، هذا في حال تم استئناف النشاط الكروي.