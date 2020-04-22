وكيل نجم فالنسيا “سولير” يصدم جماهير آرسنال

يعتبر فريق فالنسيا مصنعًا لا يغلق لتصدير لاعبي خط الوسط الموهوبين المبدعين، وبشكل أخص للدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، حيث انتقل عدد من المواهب إلى الفرق الإنجليزية، من ضمنها الثنائي الساحر “خوان ماتا ودافيد سيلفا”.

وبدا أن هذا التوجه سيستمر، وهذه المرة مع آرسنال، المرتبط بشدة بلاعب الوسط القصير “كارلوس سولير” في الأشهر الأخيرة، على الرغم من عدم أخذ أي خطوة قبل الميركاتو الصيفي.

وكيل نجم فالنسيا “سولير” يصدم آرسنال

وصدمت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الأربعاء جماهير آرسنال، بعد نشر تصريحات من وكيل سولير يؤكد فيها أن الصفقة لن غير واقعية هذا الصيف، مرجحًا استمرار موكله لمدة موسم آخر على الأقل مع الخفافيش.

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وأكد “رودري باستر” لمحبي لوس تشي أن موكله أمامه “مسيرة طويلة” بقميص الخفافيش، وأن المناقشات حول عقد جديد كانت “إيجابية للغاية” من كلا الجانبين.

وفي الوقت ذاته اعترف الوكيل بوجود عرض إنجليزي -يرجح أن يكون من آرسنال-، ولكنه شدد على أن سولير لا يرى نفسه جاهزًا لمغادرة فالنسيا في الوقت الحالي ليكون ضمن صفقات الصيف.

قد يكون هذا ليس الصيف المناسب للاعبين للقيام بانتقالات على أي حال، ومن المرجح أن تكون الأموال “محدودة” في جميع أنحاء العالم، ولكن من المتوقع أن تقوم أندية الدوري الإنجليزي بتعزيز صفوفها ولا سيما فرق مثل تشيلسي وآرسنال.