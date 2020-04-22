الامارات | بالصور.. رياضي نمساوي يشهر إسلامه خلال الحجر الصحي ويغير اسمه

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رياضي نمساوي يشهر إسلامه خلال الحجر الصحي ويغير اسمه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مقاتل الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" النمساوي، ويلي أوت (37 عاماً) إسلامه خلال فترة الحجر الصحي وقاية من فيروس كورونا، وغيّر اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "خالد".
ونطق ويلي أوت "خالد" الشهادتين في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت نشر المقاتل النمساوي صورة له على حسابه في "إنستغرام" يمسك من خلالها بالقرآن الكريم.
ويتابع النجم النمساوي على "إنستغرام" فقط 76.2 ألفاً فيما يحظى البطل بشعبية كبيرة في النمسا وأوروبا.
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