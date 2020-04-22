الامارات | لوكاكو يكشف تفاصيل مريبة عن اجتياح كورونا لانتر ميلان.. "سعال وحمى وإغماء لاعبين"

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يكشف تفاصيل مريبة عن اجتياح كورونا لانتر ميلان.. "سعال وحمى وإغماء لاعبين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2020

روى البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قصة مريبة عن حول ظهور أعراض سعال وحمى على 23 لاعباً من أصل 25 من ناديه في يناير الماضي في وقت كانت إيطاليا قد أعلنت عن أول حالة رسمية مصابة بفيروس كورونا في 21 فبراير الماضي.

وفي التفاصيل، قال لوكاكو: "لقد حصلنا على إجازة لمدة أسبوع في شهر ديسمبر، ثم عدنا للتدريب، وأقسم أن 23 من أصل 25 لاعبا كانوا مرضى.. أنا لا أمزح، لعبنا ضد كالياري وبعد 25 دقيقة، اضطر واحد من مدافعينا لمغادرة الملعب، لم يستطع الاستمرار وأغمى عليه".

وكان ميلان سكرينيار، مدافع الإنتر، هو من تعرض للإصابة أمام كالياري، بعد 17 دقيقة من انطلاق المباراة.

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وأردف لوكاكو: "الجميع كانوا يشعرون بالسعال والحمى، وعندما كنت أقوم بالتسخين، شعرت بأن الجو أكثر سخونة من المعتاد.. لم أكن أعاني من الحمى منذ سنوات".

وأكمل: "بعد المباراة كان هناك عشاء مخطط له مع بعض الضيوف، لكنني شكرتهم وذهبت إلى الفراش مباشرة.. في تلك الأيام لم نقم أبدا بإجراء اختبارات فيروس كورونا، لذلك لم نكن نعرف أبدا".



وختم لوكاكو: "لدينا 7 لاعبين يعيشون جميعا في نفس الشارع، الفارق مع إنجلترا هائل.. حيث نخرج لتناول العشاء مرة كل 4 أشهر تقريبا في إنجلترا، بينما هنا في إيطاليا نخرج كل 4 أسابيع".