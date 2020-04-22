شكرا لقرائتكم خبر عن منسق صن دوانز يوضح موقف النادي من رغبة الأهلي في ضم سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح خالد على، المنسق العام بنادي صن دوانز، موقف ناديه الجنوب أفريقي، في التخلي عن خدمات اللاعب سيرينو لصالح الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال «علي»، في تصريحات تلفزيونية على قناة «أون تايم»: «في حاجات بتبقى سرية مينفعش نتكلم فيها، لكن بعض الصحف بدأت تتكلم إن في حديث عن التعاقد مع سيرينو».

وأضاف: «بعد مباراة العودة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، كان في اقتراح من النادي الأهلي إنهم يضموه، كنت اتكلمت مع المدير التنفيذي لصن دوانز قبلها وسألته عن الموقف لو جاء عرض لسيرينو، وكان رده بأنه سيتم دراسة الأمر».

وتابع: «في البداية حصل اتصال شفهي من الأهلي علشان يعرفوا متطلبات الصفقة، فتحدثت مع مسؤولي النادي، وقالوا إن السنة الجاية عاوزين ننافس على كل البطولات وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا. الموضوع مش المقابل المالي خالص، مسؤولو النادي رافضين مبدأ البيع، سيرينو مطلب ويفيد الأهلي وأي نادي لكن قرار نهائي سيرينو لن يلعب في الأهلي الموسم المقبل».

وأوضح: «سيرينو عنده عقد لـ3 سنوات مع صن دوانز، وبالتأكيد الأهلي قيمة وقامة، ومفيش لاعب يرفض النادي الأهلي، لكن ده رأي مسؤولي صن داونز».

Advertisements