اتجاه قوي لإلغاء موسم الدوري الهولندي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنه يعتزم عدم استكمال منافسات هذا الموسم، وذلك بعدما أعلنت الحكومة مساء أمس الثلاثاء تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبيرة، ومن بينها الفعاليات الرياضية، حتى أول سبتمبر، وذلك بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس الثلاثاء في لاهاي :"لن تقام مباريات كرة قدم احترافية حتى سبتمبر".

وذكر الاتحاد الهولندي في بيان أنه نتيجة لذلك، يعتزم الاتحاد عدم استكمال منافسات الموسم التي توقفت في مارس الماضي.

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وأضاف الاتحاد أنه سيتشاور مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قبل اتخاذ القرار، وسيعقد اجتماع بين الأندية والأطراف المعنية يوم الجمعة المقبل للمناقشة بشأن العواقب.

وكان اليويفا قد هدد الاتحادات الوطنية في البداية بحرمان أنديتها من المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، إن لم تقم بمحاولات لاستكمال منافسات الموسم، لكن موقف اليويفا تغير شيئا ما وأعلن أمس الثلاثاء أنه سيجري مشاورات مع تلك الاتحادات.

وتوقفت جميع المنافسات المحلية في أوروبا، باستثناء المنافسات في بيلاروسيا، بسبب أزمة الوباء العالمي. واقتربت بلجيكا واسكتلندا من الإعلان عن إنهاء الموسم دون استكمال المنافسات، بينما تسعى مسابقات الدوري الأخرى لاستكمال اللعب في الشهر المقبل أو بعده أملا في ختام الموسم.

وكان الاتحاد الهولندي يأمل في استكمال الموسم من خلال خوض المباريات بدون جماهير، حيث يتبقى ثماني مراحل من الدوري الذي يتصدر جدوله فريق اياكس أمستردام بفارق الأهداف فقط أمام الكمار.