الخطيب يجتمع بلجنة الكرة فى الأهلى لمناقشة تعديل عقود بعض اللاعبين

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات كروية هامة يأتي في مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين وكذلك تجديد البعض الأخر أمثال مروان محسن بجانب متابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق في ميركاتو الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب كذلك مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من ،زكريا ناصف وخالد بيبو ترتيبات فريق الكرة للفترة المقبلة التى يتوقف فيها النشاط الرياضي في العالم جراء "جائحة" كورونا.

من ناحية أخرى ، مازال الجهاز الفنى للأهى يؤجل فكرة التعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن خلال ميركاتو الصيف المقبل، حيث يُفضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تدعيم مراكز أخرى قبل تدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن.

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وشهدت الفترة الماضية ترشيحات وأنباء كثيرة حول ضم ظهير أيمن للأهلى بعد رفض أحمد فتحى التجديد للأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالي لنادي بيراميدز، كما تحدث البعض عن إمكانية ضم مهاجم أجنبي أو محلي للفريق الأحمر.

رينيه فايلر يرى أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم في الفريق بشكل أهم وأجدر من مركزي الهجوم والظهير الأيمن، يأتى فى مقدمتها المركز رقم 10 أي صانع الألعاب، وكذلك "جناح" ثم مدافع، وبعد ذلك يرى المدرب السويسري إمكانية تدعيم مركزي الهجوم والدفاع بلاعبين محليين لأنه من الصعب التعاقد مع أجانب في هذين المركزين بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

وحدد فايلر لأدارة الاهلي أولويات تعاقداته خلال كيركاتو الصيف المقبل، ويرغب المدرب السويسري أن تدعيم مراكز صانع الألعاب والجناح والدفاع يأتي في مقدمة الصفقات التى يرغب في إتمامها ثم يأتي بعد ذلك تدعيم الهجوم والظهير الأيمن.