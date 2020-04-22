شكرا لقرائتكم احذر يازمالك.. 6 أندية فرنسية تخطب ود بن شرقى فى سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك في دائرة اهتمامات 6 أندية أوروبية، وفقا لما نشرته وسائل لإعلام فرنسية صباح اليوم، الأربعاء، بعدما تألق اللاعب بشكل ملفت هذا الموسم مع الأبيض قبل تجميد الأنشطة حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا

وقال موقع "Foot Mercato"، أن المهاجم المغربي الشاب محط اهتمام 3 أندية فرنسية هي مونبلييه ونيس وستراسبورج بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهي أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي حيث يسعى السداسي للتعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقدم المغربي موسما مميزا حتى الآن ويستحق أن يحصل على لقب أفضل محترفى الفريق الأبيض هذا الموسم بالأرقام ، لما احرزه من أهداف و صنعه لزملائه، وتصدر قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.

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في الوقت نفسه، أخطر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك، مسئولو ناديه عن طريق وكيله كريم بلق، رغبته فى الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، من أجل مواصلة صناعة التاريخ مع الفريق الأبيض بعدما نجح فى الفوز مع أبناء ميت عقبة فى تحقيق أكثر من بطولة منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية من الموسم الجارى، حيث توج اللاعب مع قلعة ميت عقبة بثلاثة بطولات بداية من كأس مصر عن النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على الترتيب.

وتأتى تأكيدات بن شرقى تماشيا مع رغبة مسؤولى الزمالك حيث أعلن مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة إن الثلاثى الأجنبى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وبن شرقى، ملتزمين بعقودهم مع الفريق ولا يرغبون فى الأموال ولكن يبحثون عن تحقيق النجاحات داخل قلعة ميت عقبة.