شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالمقاصة عن إضراب اللاعبين بسبب المستحقات: غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، إن كل ما يدور حول قيام لاعبى الفريق بالإضراب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، عار تمامًا من الصحة.

أضاف وليد هويدي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" لبرنامج مع شوبير ، أن الفريق يعانى من أزمات مادية بسبب عدم الحصول على مستحقات البث الفضائى وغيرها بعد توقف الدوري لإنتشار فيروس كورونا ، الأمر الذى أثر على ميزانية الفريق، ومن ثم وجدنا صعوبة فى سداد مستحقات اللاعبين.

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تابع مدير الكرة بنادي بالمقاصة تصريحاته قائلاً: "اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم منذ أسبوعين، والجميع يعرف جيدًا تاريخ مصر المقاصة من حيث دفع رواتب ومستحقات اللاعبين، و لم يحدث أي إضراب في الفترة الأخيرة من قبل أي لاعب".

استطرد وليد هويدى حديثه مشيرًا إلى أن جميع الأندية تعانى فى تلك الفترة ليس فى مصر فقط ، من أزمات مادية نظرًا لتوقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا ، مؤكداً أن ادارة النادي تعمل على توفير مستحقات اللاعبين و العاملين خلال الفترة المقبلة رغم هذه الظروف.