شكرا لقرائتكم ترشيح أمين بن عمر لتدعيم وسط بيراميدز فى ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسؤولو بيراميدز، ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين، لضم محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلى التونسى، فى فترة الانتقالات المقبلة لتعزيز قوة الفريق فى الموسم الجديد.

ويعد محمد أمين بن عمر أحد الأهداف السابقة لقطبى الكرة المصرية فى 2018 حيث كان ضمن دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك لضمه ولكن لم يتم إتمام الصفقة ليستمر مع الفريق التونسى.

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فيما تبحث إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى عن عقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع إدارة الناديين، خاصة أن مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أكد الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز حول ضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالى لبيراميدز حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى ضم أكثر من لاعب بصفوف الأخير مع التعاون فى منح بيراميدز احتياجاتهم من صفوف الفريق الأبيض، فى ظل السعى لعقد صفقة تبادلية كبرى بين الناديين.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن المفاوضات المباشرة الحالية بين الزمالك وبيراميدز تتم عن طريق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، مع عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، حيث تم طرح بعض الأسماء للاستفسار حول إمكانية ضمهم إلى النادى الأبيض وهم عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى جانب أحمد أيمن منصور حيث ترغب الإدارة البيضاء فى ضمهم من بيراميدز إلى صفوف الزمالك ويرغب مسئولى بيراميدز فى ضم أكثر من لاعب من الأبيض لذا سيتم حسم مدى إمكانية انضمام الثلاثى من عدمه مع الاستفسار حول رغبة بيراميدز فى هوية اللاعبين التى ترغب إدارة الأخير فى الحصول على خدماتهم من صفوف قلعة ميت عقبة.