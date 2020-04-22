شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعلن التزامه بصرف راتب المدرب الإسبانى للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن إلتزام الإتحاد بصرف راتب المدير الفنى الأجنبى للمنتخب الأول الأسبانى روبرتو جارسيا .

و قال مؤمن صفا فى تصريح لـ الخليج 365 أنه لا يوجد أى نية إلى تخفيض راتب المدير الفني الإسباني جارسيا ، خاصة فى ظل تواجده فى مصر حتى الأن ، بعد تجميد النشاط بسبب انتشا ر فيروس كورونا.

و حصل جارسيا مؤخرا مع منتخب مصر على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتفوق على تونس فى عقر دارهم لينجح الفراعنة فى التأهل إلى أولمياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيلها إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد .

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و أشار صفا إلى أن الإتحاد يعمل على تسيير أوضاع الموسم الجديد ، مشير إلى أنه تم بدأ العمل من الأن حتى صدور أى قرار بعودة النشاط مرة أخرى .

مد اتحاد اليد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.