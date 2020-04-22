شكرا لقرائتكم نجم سلة الأهلى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك معه ودور عدلى القيعى فى حسم الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى ، عن دور عدلى القيعى مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء ، فى انضمامه للفريق ، قادما من سبورتنج ، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض فى نفس الوقت .
وقال أمين فى تصريحات خاصة أنه تلقى مفاوضات من نادى الزمالك قبل عودته إلى مصر قادما من أمريكا ، واستمرت المفاوضات بعد العودة ، وتلقى عرض اخر من نادى الاتحاد السكندرى و كذلك من الأهلى ، بالإضافة إلى سبورتنج ومحاولات اقناعه بالبقاء ، لكن القرار كان صعبا ،فى الاختيار .
أضاف اللاعب أن مودى الجارحى كابتن فريق الأهلى تحدث معه هاتفيا وعرض عليه أن يترك له رقم القميص الخاص به "4" كإغراء له ليقبل الانضمام لصفوف الفريق الأحمر ، كل هذا جذبنى إلى الأهلى ، بالإضافة إلى أن الأهلى نادى جماهيرى يبحث دائما عن الفوز و البطولات وهو ما أبحث عنه أيضا .
وأشار أمين أنه وجد أن عرض الأهلى فى البداية ماليا كان أكثر ، ولكن عرض الزمالك بعد ذلك كان الأكبر ، ولكن كنت قد اتخذت قرارا ، فأبلغت مسئولى الاحمر برغبتى وموافقتى ، و تم ارسال الرغبة لسبورتنج ، وانتهت الصفقة بإرتداء قميص الأهلى .
وقال اللاعب :"هناك أشياء أكبر من العائد المادى ، كما أن مفاوضات الاهلى تمت بإحترافية ، و عدلى القيعى ساهم بشكل كبير جدا .
يذكر أن إيهاب امين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى انتقل من سبورتنج فور عودته من الولايات المتحدة أغسطس الماضى ، رغم تلقى عرضا ماليا ضخما من الزمالك، تعدى الـ 3 ملايين جنيها، لكنه اختار الانتقال للقلعة الحمراء وقتها .
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