شاهد رسالة تريزيجيه للمصريين بمناسبة شهر رمضان

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جدة - عمرو شويل استغل محمد زيدان نجم منتخب مصر وبورسيا دورتموند الأسبق فترة العزل المنزلي بسبب انتشار فيرو كورونا ليدخل في سباق دراجات مع زوجته في الشوارع الخالية من المارة .
ونشر محمد زيدان عبر ستوري انستجرام جانب من سباقه مع زوجته وعلق قائلا:"الساعة واحدة بليل طلعت في دماغنا ننزل نعمل سبق بينا".
وكان محمد زيدان تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى و السابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير و التطوير من الاداء خلال التدريبات و المباريات.
أشار محمد زيدان أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة فى مصر ، قادرة على الاحتراف من الصغر و لعب مباريات كبيرة ضد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم ، مؤكداً أن مصر تمتلك مواهب كبيرة لكنها تحتاج لرعاية وتوجيه.
وكان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق أكد أن أقرب أصدقائه من الوسط الرياضى عماد متعب ، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.
محمد زيدان وزوجته
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