شكرا لقرائتكم لاعبا توتنهام يخرقان إرشادات التباعد الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيتحدث مع لاعبَيه العاجي سيرج اورييه والفرنسي موسى سيسوكو، لخرقهما توصيات الحكومة البريطانية بعدم التزامهما التباعد الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشر اورييه (27 عاما) الثلاثاء فيديو له عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يرتدي الكمامة ويتمرن إلى جانب سيسوكو متجاهلا إرشادات التباعد الاجتماعي، قبل أن يحذفه بعد دقائق. وقال متحدث باسم سبيرز :سنتحدث مع اللاعبَين المعنيَين.

وليست المرة الأولى التي يخالف فيها أشخاص في النادي اللندني الارشادات في ظل العزل التام التي تشهده بريطانيا للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

Advertisements

قبل أسبوعين، شوهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو يجري تدريبا رجلا لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، كما وشوهد اللاعبان الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينيون يركضان جنبا إلى جنب.كما نشر اورييه فيديو له وهو يركض الى جانب صديق له.

وأقر موينيو حينها أنه ارتكب خطأ قائلا :أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة.

وتشير إرشادات الحكومة أنه بإمكان أي شخص ممارسة التمارين خارج منزله شرط أن يكون وحده أو مع أحد أفراد عائلته الذي يقطن معه في المنزل.

وتم تعليق منافسات الدوري الممتاز في شهر مارس الفائت الى أجل غير مسمى بعد أن أسفر الفيروس حتى الثلاثاء عن أكثر من 17 الف حالة وفاة معلنة.