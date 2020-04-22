شكرا لقرائتكم يويفا: هناك توصيات قوية لإنهاء الدوريات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) توصياته للاتحادات الوطنية الأعضاء باستكمال الدوريات المحلية وسط تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد ، لكن يبدو أن الاتحاد القاري أيضا مستعد لدراسة إمكانية إلغاء هذه المسابقات في ظروف معينة.

وعقد يويفا اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرنس) يوم الثلاثاء مع الاتحادات الأعضاء الـ55 ، وأعلن بعدها أنه جرى تقديم خيارات متعددة فيما يخص المواعيد التي تغطي بطولات المنتخبات الوطنية والأندية.

وأوضح يويفا أن : هناك توصيات قوية لإنهاء الدوريات المحلية الكبرى ومسابقات الكؤوس ، ولكن سيتم الاستماع لبعض الحالات الخاصة بمجرد تطوير القواعد الإرشادية المتعلقة بالمشاركة في البطولات الأوروبية في حالة إلغاء الدوري المحلي.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن أي القرارات التي تتعلق بهذه المواضيع سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس.

Advertisements

ويتجه الدوري البلجيكي الممتاز نحو الإلغاء في الوقت الذي قال فيه الكسندر سفيرين رئيس يويفا مؤخرا أن مثل هذه الخطوة قد تهدد مشاركة الاندية البلجيكية في النسخة المقبلة من البطولات الأوروبية، لكن بلجيكا بعد هذه التهديدات أرجأت القرار النهائي في هذا الشأن إلى الاسبوع المقبل.

وجرى إيقاف كل الدوريات الأوروبية ماعدا الدوري البيلاروسي ، وسط بصيص من الأمل إزاء إمكانية استكمال الموسم في القارة العجوز.

وتأجلت بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل في الوقت الذي تأجلت فيه بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى من أجل منح الأولوية للدوريات المحلية، حيث يأمل يويفا أن يتم استكمال هذه الدوريات في أواخر الصيف.

وأكد البيان أن يويفا يظل ملتزما بدفع الأموال المتفق عليها إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء كما هو مقرر.