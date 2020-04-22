الامارات | الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينوي إلغاء الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينوي إلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم بأن منافسات الدوري المحلي لن تستكمل على الارجح وذلك بعد قرار الحكومة المحلية تمديد منع اقامة الاحداث الكبرى حتى الاول من سبتمبر بسبب فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الاوروبي أمس بإنهاء الموسم في البطولات الاوروبية، اصدر الاتحاد الهولندي بيانا جاء فيه "تنوي لجنة كرة القدم المحترفة عدم اكمال مسابقة موسم 2019-2020. سيتشاور الاتحاد الهولندي مع الاتحاد الاوروبي قبل اتخاذ اي قرار بهذا الصدد" مشيرا الى ان الاندية والجهات المختصة ستجتمع يوم الجمعة لمناقشة هذا الامر.

واذا وافق المجتمعون على ايقاف الدوري لموسم 2019-2020 نهائيا، فيصبح الدوري الهولندي اول بطولة تنهي نشاطها. وربما تحذو جارتها بلجيكا حذوها الاثنين لدى اعلان الحكومة المحلية عن الاجراءات المتبعة.

واصدر الاتحاد القاري "توصية صلبة" من اجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن من دون ان يحدد جدولا زمنيا لاستئنافها.

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لكن الاتحاد الاوروبي للعبة ترك الباب مفتوحا امام بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل الى تصور في ما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الاوروبية بالنسبة الى البطولات الملغاة" في تلميح الى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الهولندي فان اقامة المباريات وراء ابواب موصدة ليس ممكنا لانها تعتبر احداثا تحتاج الى موافقة وتواجد رجال الشرطة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الهولندي "لن تكون هناك مباريات لكرة القدم المحترفة قبل الاول من بتمبر".

وتوقف الدوري الهولندي بدرجتيه الاولى والثانية منذ 12 مارس. كان التوقف في المرحلة الاولى ينتهي في 6 ابريل قبل ان يتم تمديده الى الاول من يونيو المقبل.

وكان يتبقى ثماني مراحل على انتهاء الدوري الهولندي لدى توقفه والذي يتصدره اياكس امستردام بفارق الاهداف عن اي زي الكمار.

وجاء تمديد منع اقامة الاحداث الكبرى ليرسم علامة استفهام كبيرة حول اقامة جائزة اسن الهولندي في لموتو جي بي، وسباق فورمكولا واحد في زاندفوورت وبطولة هولندا للدراجات.

