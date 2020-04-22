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توليسو يغيب بعد خضوعه لجراحة في الكاحل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

خضع لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كورنتان توليسو، لعملية جراحية في كاحله الأيسر وسيغيب عن الملاعب لأسابيع عدة، كما أعلن النادي البافاري اليوم الثلاثاء. وكشف بايرن ميونخ على موقعه الرسمي بأن توليسو بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده "خضع لعملية جراحية في أربطة الكاحل الأيسر تكللت بالنجاح الثلاثاء، على يد الطبيب يوهانيس غابيل". ولن يستطيع توليسو معاودة التمارين إلا بعد 4 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه في حال استئناف الدوري نشاطه في 9 مايو (أيار) المقبل، كما هو مرجح، علماً بأن قراراً في هذا الشأن من عدمه سيصدر الخميس. ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند، قبل أن يتوقف النشاط في 13 مارس (آذار) بسبب تفشي .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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