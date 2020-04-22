صحيفة مغربية تتغزل فى ممثلى أسود الأطلسى الثلاثة بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل وقسم المدرب الفرنسي كارتيرون، لاعبى الزمالك ضمنهم المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الطاقم الفني، يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته والإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد كرة القدم تأجيل الدوري المصري الممتاز أسبوعين إضافيين حتى نهاية الشهر الجاري، بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، تجنبا لمخاطر كورونا المنتشر خلال الفترة الحالية فى العالم أجمع.

وفى سياق متصل تغنت الصحف المغربية بالتواجد المميز لاعبيها في الدوري المصري، وابرزهم اشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك، غير وليد أزارو لاعب الأهلي المعار. وقالت صحيفة المنتخب المغربية: "ليس بنشرقي واوناجم وحدهما اللذان يمثلان الكرة المغربية بارض الفراعنة (مصر)، فالبطولة المصرية للمحترفين، يوجد بها لاعبان مغربيان آخران يعززان التواجد المغربي بهذه البطولة". وأضافت: "علاوة على أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم اللذان يحملان قميص نادي الزمالك، هناك اللاعب عبد الكبير الوادي الذي انضم هذا الموسم لنادي دجلة، والذي لعب سابقا الوداد الفاسي والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة، ثم اللاعب أحمد مرشوش (20 سنة) لاعب نادي المقاصة، القادم من شباب الحسيمة، علما أن نادي المقاصة كان قد لعب له المغربي عمر نجدي". Advertisements وتابعت: "هذا إذا استثنينا وليد أزارو المعار من الأهلي للاتفاق السعودي، وحميد أحداد المعار أيضا من الزمالك إلى الرجاء البيضاوي، بينما الدولي السابق خالد بوطيب فسخ عقده هذا الموسم مع الزمالك". وتشهد البطولة المصرية توافد العديد من لاعبي شمال افريقيا، ويعتبر اللاعبون التونسيون هم الأكثر تواجدا باندية مصر، حيث يبلغ عددهم ثمانية. يذكر أن نادى وادى دجلة قد تعاقد مع المغربى عبد الكبير الوادي لاعب اتحاد طنجة السابق لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 250 ألف دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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