شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. ثنائية أيمن شوق تمنح الأهلى الدورى الـ20 فى القمة رقم "60" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام "1987" أقيمت القمة رقم "60" بين الأهلى والزمالك فى ختام دورى موسم "1986/1987"، وكان يكفى الزمالك التعادل فقط للتتويج، بينما لابديل أمام الأهلى سوى الفوز فقط للإحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالى.

نجح الأهلى بالتقدم فى الدقيقة "24" عن طريق أيمن شوقى، ولكن جمال عبد الحميد كان له رأى أخر حيث سجل هدف التعادل بعدها بثلاثة دقائق فقط ، وفى الشوط الثانى عاد أيمن شوقى وسجل هدف الفوز بالمباراة والدورى، ليحصد أبناء القلعة الحمراء الدورى للمرة الثالثة على التوالى، والأولى تحت قيادة الشيخ طه أسماعيل، ويصل بألقابه فى البطولة إلى رقم "20".

مثل الأهلى: أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغنى، بدر رجب، مصطفى عبده، أيمن شوقى، طارق خليل "ضياء السيد" ، بينما مثل الزمالك: طارق عبدالعليم، خالد جلال، إسماعيل يوسف "أحمد سالم"، هشام يكن، أحمد رمزى، إبراهيم يوسف، محمد حلمى، حمادة عبداللطيف، نصر إبراهيم "خالد يوسف" ، جمال عبدالحميد، مجدى طلبة.

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أدار المباراة الحكم الألمانى بيرى باول الذى قام بطرد مصطفى عبده لاعب الأهلي.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

توج المارد الاحمر 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.