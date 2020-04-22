شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يجدد التزامه بعمل الموظفين يوميا 5 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن إلتزام الإتحاد بعمل الموظفين 5 ساعات فقط من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا فى حظر كورونا .

و قال مؤمن صفا فى تصريح لـ الخليج 365 أن الإتحاد مازال ملتزما بالعمل يوميا عدا العطلة الرسمية للموظفين فقط من أجل إنهاء ترتيبات الإستعداد للموسم الجديد .

و أشار صفا إلى تقليل عدد الموظفين فى الإتحاد من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة .

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أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مؤخرا أنه لا توجد نية مطلقا لإلغاء مسابقة الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط فى المنافسات المختلفة للاتحاد ، مشيرا إلى أنه لم يتم بدء موسم جديد إلا بعد انتهاء مسابقة 2019 / 2020، مشيرا إلى احترام قرارات الدولة وعدم استئناف أى نشاط إلا حال صدور قرار رسمى بذلك.

مد اتحاد اليد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.