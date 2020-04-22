شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى يكشف رؤيته لمسقبل مركزى المهاجم والظهير الأيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال الجهاز الفني للأهلي يؤجل فكرة التعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن خلال ميركاتو الصيف المقبل حيث يُفضّل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تدعيم مراكز أخرى قبل تدعيم مركزي الهجوم والظهير الأيمن.

وشهدت الفترة الماضية ترشيحات وأنباء كثيرة حول ضم ظهير أيمن للأهلي بعد رفض أحمد فتحي التجديد للأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالي لنادي بيراميدز ، كما تحدث البعض عن إمكانية ضم مهاجم أجنبي أو محلي للفريق الأحمر.

رينيه فايلر يرى أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم في الفريق بشكل أهم وأجدر من مركزي الهجوم والظهير الأيمن ، يأتي في مقدمتها ، المركز رقم 10 أي صانع الالعاب وكذلك "جناح" ثم مدافع وبعد ذلك يرى المدرب السويسري إمكانية تدعيم مركزي الهجوم والدفاع بلاعبين محليين لأنه من الصعب التعاقد مع أجانب في هذين المركزين بسبب إكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

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وحدد فايلر لأدارة الاهلي أولويات تعاقداته خلال كيركاتو الصيف المقبل ويرغب المدرب السويسري أن تدعيم مراكز صانع الالعاب والجناح والدفاع يأتي في مقدمة الصفقات التى يرغب في إتمامها ثم يأتي بعد ذلك تدعيم الهجوم والظهير الأيمن.

من ناحية أخرى ، يبحث المدير الفنى للأهلى مع معاونيه البرنامج التدريبى الذى سيؤديه اللاعبون فى منازلهم خلال شهر رمضان المُعظّم، ويناقش المدير الفنى مع توماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية البرنامج التدريبى الذى سيتم إرساله للاعبين خلال شهر رمضان سواء كان التدريب على فترة واحدة أم فترتين، وإن كانت النية تتجه لوضع برنامج تدريبي على فترتين فى المنزل واحدة صباحاً والثانية بعد الإفطار.

ويناقش فايلر كذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة سُبل التزام اللاعبين بتطبيق هذا البرنامج التدريبى من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية خلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً بسبب فيروس "كورونا" الذى انتشر فى العالم كله تقريباً.