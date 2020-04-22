على معلول فى مباراة تنس طاولة مع "كابو" وادى دجلة

جدة - عمرو شويل ونشر كابو لقطة فيديو قصيرة جدًا عبر صفحته علي انستجرام خلال مشاركة عل معلول فى مباراة تنس طاولة، خلال تواجدهما بفندق الإسكندرية، معلقًا عليها: "يوم جميل مع أخويا"، ورد ظهير المارد الأحمر مستشهدًا بأحد المشاهدين للمباراة قائلاً: "قول الحق ولو كان مرًا".

وظل على معلول ورفيق كابوا متواجدان فى مصر رافضان العودة إلى تونس خوفًا من الوضع فى الحجر الصحى الذى يدوم لمدة 14 يومًا للعائدين من الخارج.

يذكر أن كابو ترعرع في صفوف الصفاقسي ثم انتقل منه إلى ترجي جرجيس وبعدها فريق اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة قبل أن ينضم إلى الاتحاد المنستيري في صفقة انتقال حر ومنه إلى وادي دجلة.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.