شكرا لقرائتكم شوبير يضع سر نجاح مسابقة الدورى الإنجليزى × 1000 ورقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن لائحة المسابقات الخاصة بالدوري الإنجليزي عبارة عن 1000 ورقة بالتمام و الكمال ، مؤكداً أن اللائحة لم تترك شيء للصدفة ، و هذا يؤكد أن نجاح المسابقة وإنتظامها هناك لم يأتي من فراغ.

أضاف أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت قائلاً : " وقت تواجدى في منصب النائب باتحاد الكرة فى المجلس السابق قمت بدراسة عدد من اللوائح الخاصة بالمسابقات في عدد من الدول لمعرفة سبب إنتظام المسابقات هناك وكان من بينها لائحة الدوري الإنجليزي وكانت 1000 ورقة وطلبت تلخيصها من موظفي الجبلاية وقتها مؤكداً أن اللائحة تضم جميع الأمور الخاصة باللعبة ، غير تاركين أي أمر للصدفة .

Advertisements

من ناحية أخري ، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن جاهزية 8 ملاعب في القاهرة لاستقبال مباريات الدوري في حالة عودته عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

قال احمد شوبير عبر قناة اون تايم سبورت ، اقتراح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأن تقيم الفرق في منتجعات ومدن رياضية هو الذي يتم تطبيقه في العالم حاليا، مشددا علي ان القاهرة تضم 8 ملاعب مؤهلة لاستضافة مباريات الدوري كما ان هناك مدن شبابية ورياضية في مصر جاهزة لمثل هذه الظروف، كما أكد أحمد شوبير أن نظام مسابقات القسمين الثاني والثالث متروك لدراسة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ونفس الأمر لمسابقات الناشئين الذى طلب إلغاءها لعدم جدواها حاليا و الحفاظ على صحة اللاعبين صغار السن.