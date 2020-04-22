شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم، بطولة الجمهورية الأولى للتايكوندو للبومزا، التى ينظمها اتحاد اللعبة برئاسة عمرو سليم، والتى كان من المقرر إقامتها أمس على موقع الاتحاد أون لاين.

يأتى تنظيم البطولة لكسر حالة الملل خلال توقف النشاط فى الفترة الحالية، نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قد قررت عمل تدريبات أون لاين للمدربين واللاعبين لمنع حالة الملل، خلال توقف النشاط وحظر التجوال، على أن تكون التدريبات عن طريق الفيديوهات، ليستفيد بها كل لاعبى ومدربى اللعبة فى مختلف أنحاء الجمهورية وحتى تمكن اللاعبون فى مختلف الأندية فى التعرف على طرق التدريب عن طريق مدربين الاتحاد، ولعمل حالة من الاحتكاك واكتساب خبرات جديدة عن طريق الفيديوهات أون لاين.

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يذكر أن الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً، والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطاب الى جميع الاتحادات الرياضية، لمعرفة الاضرار الواقعة على كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل