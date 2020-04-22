شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سباق دراجات بين محمد زيدان وزوجته فى شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمد زيدان نجم منتخب مصر وبورسيا دورتموند الأسبق فترة العزل المنزلى بسبب انتشار فيرو كورونا ليدخل فى سباق دراجات مع زوجته فى الشوارع الخالية من المارة.

ونشر محمد زيدان عبر ستوري إنستجرام جانب من سباقه مع زوجته وعلق قائلا: "الساعة واحدة بليل طلعت في دماغنا ننزل نعمل سبق بينا".

وكان محمد زيدان قد تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى والسابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير والتطوير من الأداء خلال التدريبات والمباريات".

Advertisements

وأشار محمد زيدان إلى أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة فى مصر، قادرة على الاحتراف منذ الصغر ولعب مباريات كبيرة ضد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم، مؤكداً أن مصر تمتلك مواهب كبيرة لكنها تحتاج لرعاية وتوجيه.

وكان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق قد أكد أن أقرب أصدقائه من الوسط الرياضى عماد متعب ، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.

محمد زيدان ووزجته