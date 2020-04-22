شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: لائحة مسابقات الدورى الإنجليزى 1000 ورقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن لائحة المسابقات الخاصة بالدورى الإنجليزى عبارة عن 1000 ورقة، مؤكداً أن اللائحة لم تترك شيئا للصدفة، وهذا يؤكد أن نجاح المسابقة وانتظامها هناك لم يأت من فراغ.

وأضاف أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعى على راديو أون سبورت قائلاً "وقت تواجدى فى منصب النائب باتحاد الكرة فى المجلس السابق قمت بدراسة عدد من اللوائح الخاصة بالمسابقات فى عدد من الدول لمعرفة سبب انتظام المسابقات هناك، وكان من بينها لائحة الدورى الإنجليزى وكانت 1000 ورقة وطلبت تلخيصها من موظفى الجبلاية وقتها، مؤكداً أن اللائحة تضم جميع الأمور الخاصة باللعبة، غير تاركين أى أمر للصدفة".

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من ناحية أخرى كشف الإعلامى أحمد شوبير عن جاهزية 8 ملاعب فى القاهرة لاستقبال مباريات الدورى حال عودته عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت اقتراح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بأن تقيم الفرق فى منتجعات ومدن رياضية هو الذى يتم تطبيقه فى العالم حاليا، مشددا على أن القاهرة تضم 8 ملاعب مؤهلة لاستضافة مباريات الدورى، كما أن هناك مدن شبابية ورياضية في مصر جاهزة لمثل هذه الظروف.

كما أكد أحمد شوبير أن نظام مسابقات القسمين الثاني والثالث متروك لدراسة اللجنة الخماسية، التى تدير اتحاد الكرة ونفس الأمر لمسابقات الناشئين الذى طلب إلغاءها لعدم جدواها حاليا والحفاظ على صحة اللاعبين صغار السن.