شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض ينشر صورته فى الكعبة ويعلق: "اللهم ارزقنا العودة لبيتك الحرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد سيد معوض ظهير أيسر النادى الأهلى السابق، ومدرب منتخب مصر الأول الحالى، ذكريات أدائه العمرة برفقة نجله، حيث نشر صورة لهما داخل الحرم الشريف على حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق "اللهم ارزقنا العودة لبيتك الحرام".

كان سيد معوض نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، قد نشر فى وقت سابق فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر خلاله مع نجله فى فاصل استعراضى لمهارتهما مع بكرة مناديل، كنوع من المشاركة فى تحدى البقاء بالمنزل، الذى انطلق بالأمس بمشاركة نخبة من نجوم الكرة، للحد من انتشار فيروس كورونا العالمى والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى مصر، ودعا معوض، كلاً من أحمد فتحى ومحمد بركات ومحمد ناجى جدو إلى مواصلة التحدى.

من جانبه وجه حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، رسالة حب وتقدير وعرفان لجيش مصر الأبيض بعد حجم المجهود العظيم الذى يبذل ويقدم لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومحاربة تفشى انتشار فيروس كورونا.

وقال البدرى، فى رسالته عبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة، "لكل القطاع الطبى بكافة تخصصاته أنتم دائماً فى القلب، فلولا وعيكم وتكاتفكم العظيم تجاه حب مصر وسلامة كل المواطنين ما كنا وصلنا لهذه المرحلة التى جعلت العالم يشيد بكل ما يبذل داخل مصر من إجراءات طبية.. نثق فيكم جميعاً وفى كفاءتكم للعبور بالوطن والمواطنين لبر الأمان.. حفظ الله مصر وشعبها".

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من ناحية أخرى أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن اللجنة لم تتدخل أو تمارس ضغوطا على حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، عقب تعيينه بشأن فرض أسماء بعينها فى الجهاز المعاون.

وقال عمرو الجناينى، خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، "إن قرار تعيين البدرى جاء بعد مفاضلة مع إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمقاصة، وإن كفة مدرب الفراعنة الحالى تفوقت وإنه لا صحة لما تردد عن اعتذار جلال عن تدريب الفراعنة".

وواصل عمرو الجناينى حديثه: "لم نتدخل فى تعيين جهاز فنى معاون لحسام البدرى وكان القرار وقتها تعيينه مديراً فنياً وترك الحرية الشخصية له فى اختيار معاونيه وذلك على عكس ما يقال".